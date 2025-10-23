Impiden en Dajabón entrada de comida cocida de Haití a RD por casos de cólera

Ante los casos de cólera en Haití, la dirección provincial de Salud Pública ha implementado un protocolo sanitario en el puente fronterizo que une Juana Méndez y Dajabón como medida de prevención.

La directora de Salud en la provincia de Dajabón, Saberkis Rodríguez, dijo que realizó un recorrido de supervisión por el paso fronterizo para que se apliquen los protocolos que tengan que ver con salud.

“Pueden ver los inspectores de salud aquí en el puente, donde no permiten la entrada de alimentos cocinados desde Haití hacia República Dominicana debido a que no tenemos el control de las condiciones que esos alimentos son preparados”, dijo la directora de salud.

Saberkis Rodríguez dijo que todo está bajo control y que las medidas preventivas se realizan de manera rutinaria y constante en el paso fronterizo.

La dirección provincial de Salud recomienda a la población lavar las manos, frutas y verduras, así como coser bien los alimentos, entre otras medidas preventivas.