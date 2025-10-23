Familia de bebé de 4 meses que murió bajo custodia de Conani en Santiago demandará a la institución

“Mi primera hija, en 10 días le arrancaron la vida en Conani y ahora nadie es culpable”, fueron las palabras desconsoladas que brotaron de Juan Graciano, padre de Jazlin Isabella, una bebé de cuatro meses de edad que falleció la semana pasada mientras se encontraba bajo la custodia del Consejo Nacional para Niñez (Conani), en Santiago.

La infanta, que cumpliría cinco meses este 20 de octubre, se encontraba en un albergue llamado Red Misericordia en el sector La Otra Banda. De acuerdo al padre de la menor, la persona encargada de cuidarla presuntamente le dio la leche, la acostó boca arriba y la niña se broncoaspiró, causándole la muerte.

La familia paterna de Jazlin Isabella asegura que interpondrán una demanda contra Conani, y la mujer encargada de cuidar a la bebé dentro del albergue, con el fin de que se haga justicia, no solo por la criatura fallecida, sino por todos los otros niños que están bajo la custodia de esta institución.

El jueves 16 de octubre les fue entregado el cuerpo sin vida de Jazlin, luego de habérsele realizado una autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Esta fue la primera vez en un lapso de un mes, que Juan Graciano pudo ver a su hija. Explicó que durante el tiempo que estuvo bajo la custodia de Conani no le permitieron ver a la bebé. “Yo no la pude ver ni por cámara, no pude darle un abrazo, ni decirle mami te amo”.

Miriam Cruz, abuela de la niña, había preparado en su casa una habitación para su nieta, con su cuna, su mosquitero color rosa, sus juguetes y un collage con las fotografías de la niña desde su nacimiento. Hoy, llora abrazando a su hijo juan, por la pérdida irreparable de su nieta. “Que negligencia, mi hijo, pero se va a hacer justicia, papi, tu verás, estamos agarrados de Dios”, decía mientras lo abrazaba.

Custodia de Conani

El tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes cedió la custodia de la bebé al Conani, tras determinar que su madre no se encontraba en condiciones mentales y emocionales para cuidarla, luego de esta haberse intentado cortado las venas. Tiempo después, la niña fue entregada a su tía, hermana de la mamá, quien se la devolvió a su progenitora.

Al consultar con el padre de la menor, este indicó que por las condiciones de su trabajo, él no podía tomar la custodia, sin embargo, su madre, Miriam Cruz, sí podría cuidarla y tenerla en su casa, donde también vive Juan.

Miriam Cruz, madre de Juan, explicó que la magistrada actuante en su caso, a pesar de las múltiples peticiones a través de abogados y de manera personal para que realizara la investigación y evaluación de lugar con el fin de determinar si la familia paterna de la niña tenía las condiciones o no, para darles la custodia, se negó y dispuso el envío de la menor al cuidado del Conani.

“El error más grave de la magistrada fue no venir a investigarnos como familia, que se lo pedimos de todas formas”, dijo Cruz.

Juan Graciano, indicó que mientras la niña estuvo en manos del Conani, la magistrada nunca le permitió verla, ni le dijeron en cual albergue estaba, a pesar de este presentarse todos los días en las instalaciones del tribunal. “El día que tenía una videollamada con ella para verla, me llamaron para decirme que había muerto”.

“Me dejaron el alma destrozada, mi niña me la mataron. Yo no duermo, yo no como, yo no tengo fuerzas, no soy el mismo”, dice entre lágrimas, asegurando que agotaran todos los recursos para garantizar que se haga justicia por su hija.

La comunidad de Hato Mayor, en Santiago, se encuentra consternada con la muerte de la bebé, indicando que ella hubiese estado mejor con su abuela.

Hasta el momento, el Inacif no ha emitido la causa de muerte oficial de Jazlin.

Postura de Conani

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) manifestó sus condolencias a la familia afectada por la muerte de la bebé de 4 meses, al mismo tiempo que aseguró que colaborará plenamente con las autoridades competentes.

La entidad afirmó que aportará toda la información necesaria y facilitará el proceso de investiación, con el objetivo de garantizar transparencia, imparcialidad y justicia.

“Lamentamos profundamente esta pérdida y reiteramos nuestro compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia en República Dominicana”, expresó Conani, por medio de un comunicado.

Además, informó que el caso está siendo investigado por parte del Ministerio Público, con la finalidad de determinar las causas exactas en que se produjo la muerte de la menor.