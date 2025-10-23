Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

Ejército detiene 42 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operativo en Mao

Los soldados del ERD interceptaron 42 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, de los que, 28 son hombres y 14 mujeres.

Haitianos indocumentados.

Haitianos indocumentados.Fuente Externa

santo domingo, rd

El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo un grupo de nacionales haitianos en situación migratoria irregular, durante un operativo de patrullaje realizado en el sector Pueblo Nuevo del municipio Mao, provincia Valverde.

Los soldados del ERD interceptaron 42 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, de los que, 28 son hombres y 14 mujeres.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, ubicada en Mao, donde serán entregados a las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados