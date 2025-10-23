Ejército detiene 42 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operativo en Mao

El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo un grupo de nacionales haitianos en situación migratoria irregular, durante un operativo de patrullaje realizado en el sector Pueblo Nuevo del municipio Mao, provincia Valverde.

Los soldados del ERD interceptaron 42 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, de los que, 28 son hombres y 14 mujeres.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, ubicada en Mao, donde serán entregados a las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.