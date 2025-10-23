Director de Aduanas destaca aumento comercial y de controles en Dajabón

El director general de Aduanas, Yayo Sanz LovatónYayo Sanz Lovatón, destacó la importancia y el crecimiento comercial de la provincia Dajabón, así como el fortalecimiento de los controles aduaneros en ese importante paso fronterizo, para la seguridad y la producción nacional.

El funcionario reveló que solo en la frontera de Dajabón, en el periodo enero-septiembre de 2025, se han exportado más de US$293.61 millones, representando un crecimiento de 22.12 % en comparación al mismo periodo del año anterior.

Reveló que esas exportaciones están compuestas en un 37.0 % por tejidos de algodón, un 24.36 % por camisetas de algodón y un 13.53 % por cemento.

Mientras que las importaciones realizadas por Dajabón en lo que va de año han tenido un valor de US$11.93 millones.

Resaltó, además, que el intercambio total con Haití a septiembre de 2025, el cual ascendió a US$882.69 millones, para un crecimiento del 30.2 % en comparación a los US$677.88 millones intercambiados en igual periodo de 2024.

Explicó que hace cinco años el promedio de las exportaciones totales mensuales del país era de unos US$700 millones al mes, pero ya en el 2023 se promediaban unos US$1,200 millones mensuales, y en el año 2025 el promedio mensual supera ya los US$1,300 millones, producto del esfuerzo del Gobierno por incrementar las exportaciones.

“En el año 2024, el principal renglón económico de este país, no fue el turismo, por primera vez en más de 25 años, el principal renglón económico de este país fueron las exportaciones”, indicó Sanz Lovatón en referencia a la importancia económica para el país de la actividad logística.

Sanz Lovatón explicó que ese incremento del intercambio comercial ha ido de la mano con controles legales e inspecciones más estrictas debido a la implementación de tecnología en las Aduanas de Dajabón.

Citó también una mayor colaboración entre las instituciones fronterizas que convergen en ese y otros pasos fronterizos.

Eso ha dado como resultado –explicó- más de 4.8 millones de municiones retenidas, más de 178 millones de unidades de cigarrillos incautados, más de 600 armas confiscadas, más de 90 mil unidades de botellas de bebidas alcohólicas y más de 6 millones de artículos que violaban la propiedad intelectual retenidos.

En materia de seguridad recordó que la DGA donó en marzo de 2025 unas 10 unidades móviles de vigilancia a las Fuerzas Armadas, las cuales han fortalecido la vigilancia en toda la línea fronteriza.

Dajabón Vívelo

La Feria Ecoturística “Dajabón Vívelo” es un evento organizado por la diputada de Dajabón, Daritza Zapata, con el objetivo de proyectar su provincia como un destino turístico de gran potencial, al resaltar sus recursos naturales, culturales y productivos.