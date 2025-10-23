Crecida del río Nizao deja más de 20 comunidades incomunicadas en Rancho Arriba

Una fuerte crecida del río Nizao arrasó con el camino que comunica a más de 20 localidades productivas por Montenegro, municipio de Rancho Arriba, provincia de San José de Ocoa.

Entre las comunidades que se encuentran incomunicadas se incluyen a Montenegro, Quita Pena, Quita Sueño, Carmona, La Estrechura, La Cieniguita y otras por donde los habitantes de Ocoa realizan labores agrícolas.

El paso entre Montenegro y Los Quemados del Valle de Rancho Arriba ha sido destruido en numerosas ocasiones por la furia del río Nizao, donde resultó afectado un paso peatonal que construyó con sus propios recursos Mingo Rodriguez.

El Gobierno levantará un puente en la zona y los comunitarios esperan que sean agilizadas las labores para evitar estos problemas.