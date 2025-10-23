Conani dice caso de bebé fallecida es investigado por el Ministerio Público

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) se refirió al fallecimiento de una bebé de cuatro meses que se encontraba bajo el Sistema de Protección, al asegurar que se realizan las investigaciones para determinar la causa del deceso.

“Desde el Conani aclaramos que el caso todavía está en investigación por parte del Ministerio Público, a fin de determinar las causas y circunstancias en que se produjo el deceso", dijo la entidad en un comunicado.

Conani dijo que en indagaciones preliminares realizadas por la institución, se determinó que las acciones realizadas con la niña en esa mañana corresponden a los protocolos y rutinas habituales, y que el proceso fue hallada inconsciente.

Indicó que ante la situación, se llamó al Sistema 9-1-1, cuyo personal confirmó su deceso minutos después.

“La infante había sido trasladada a la asociación sin fines de lucro (ASFL) Fundación Red de Misericordia el martes 7 de octubre, por disposición del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago de los Caballeros y la Oficina Regional Norte del Conani”, especificó.

Conani explicó que la solicitud formal de ingreso de la bebé al Sistema fue realizada tras determinarse que las condiciones de su entorno familiar la ponían constantemente en riesgo, incluso tras ser entregada provisionalmente a una tía materna y ésta retornarla irregularmente a su madre, quien mantiene conducta de dependencia a sustancias narcóticas.

Afirmó que se aplicaron los protocolos de protección establecidos en la Ley 136-03, que disponen adoptar medidas especiales cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en vulnerabilidad.

“Consideramos importante aclarar que la entidad Red de Misericordia se ha destacado por una gestión de alta calidad en la implementación de programas de atención residencial garantizando el desarrollo integral y la restitución de los derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes. Cuenta con subvención estatal y supervisión técnica del Conani, como órgano rector del Sistema. En lo que va del presente año, esta ASFL ha tenido tres supervisiones, en coherencia con los protocolos establecidos”, cita un comunicado de prensa.

La entidad expresó su solidaridad con los familiares de la bebé y garantiza que continuará apoyando las investigaciones que realiza el Ministerio Público.