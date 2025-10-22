Protestan frente a la regional de educación en SFM por terminación de obras

Bajo la consigna “estudiantes unidos, jamás serán vencidos”, un grupo de alumnos de la Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER) realizaron una manifestación, en demanda de varias reivindicaciones que se encuentran pendientes en distintos centros educativos del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, exigiendo a las autoridades de educación el cumplimiento de los trabajos.

Con pancartas en las que se leían frases como “tenemos derecho a una educación digna y de calidad”, los estudiantes se movilizaron desde el Politécnico Manuel María Castillo hasta la Regional de Educación, denunciando las múltiples obras que llevan varios años en espera de ser atendidas.

El representante de la organización estudiantil, Ángel Luis Reyes, señaló las principales demandas denunciadas en múltiples ocasiones tanto por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como por toda la comunidad, sin haber logrado una respuesta contundente de las autoridades.

Entre las obras destacadas, mencionó la construcción del liceo en la zona norte de la ciudad, licitado hace aproximadamente diez años, y pese a esto, los trabajos nunca iniciaron. Asimismo, la culminación de obras en el Politécnico de Las Caobas, el Liceo Jesús María Fernández y el Liceo Ercilia Pepín.

Además, los estudiantes solicitaron la instalación de nuevos laboratorios de química, arte e informática, comedores escolares, aulas adicionales y la finalización de canchas deportivas, en los respectivos centros.

La organización estudiantil advirtió que si las autoridades del Ministerio de Educación continúan “ciegos, sordos y mudos”, se verán en la necesidad de seguir en las calles.