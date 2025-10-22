Policía desaloja del malecón de Barahona a personas que consumían bebidas alcohólicas

Decenas de ciudadanos que, la tarde de este miércoles, coparon el área del malecón de Barahona consumiendo bebidas alcohólicas, fueron desalojados por miembros de la Policía Nacional del lugar.

Miembros de la Policía, adscritos a la Dirección Regional Sur, acudieron al malecón a invitar a hombres y mujeres presentes en el lugar a irse del espacio de diversión de forma amigable, a lo que muchos accedieron sin poner obstáculos.

La decisión de desalojar a toda persona del malecón, así como cerrar algunos centros de diversión abiertos al público, se adoptó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), en una reunión efectuada la tarde de este miércoles en la sede de la Defensa Civil.

La medida de desalojar a las personas del malecón se tomó como prevención ante las anunciadas lluvias que se esperan sobre esta provincia y la región como consecuencia de la tormenta tropical Melissa.