Tomás Morel se prepara para asumir nuevo rol como arzobispo de Santo Domingo

La noticia de su nombramiento como arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, llegó como una sorpresa para monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien a la vez lo asume como “un gran reto, pero con mucha alegría”.

“Para mí fue una sorpresa, porque yo estaba muy enfocado en la diócesis de La Vega, apenas tenía solo 11 meses que me habían nombrado y había tomado posesión aquí, tenía muchos proyectos, muchas cosas. Mi mirada no estaba puesta allá ni estaba pensando en eso, pero como sacerdote que me consagré al Señor y a la iglesia, estamos dispuestos a ir donde se nos envíe y con gusto asumimos la responsabilidad que nos ha pedido el Papa León XIV, de ir a trabajar ahí, que es un gran desafío, porque es una arquidiócesis bastante grande”, dijo monseñor Morel a Listín Diario.

Indicó que “confiamos en Dios, en la ayuda y la fortaleza que nos da, y también en todo el personal que hay en esta arquidiócesis de Santo Domingo, los sacerdotes, los laicos, los grupos, movimientos, e instituciones que por años han venido haciendo una labor hermosa y yo me sumo para seguir trabajando”.

Conoce a monseñor Carlos Tomás Morel, nuevo arzobispo coadjutor de Santo Domingo Lea también

Hasta el momento, no se tiene una fecha exacta para la toma de posesión de monseñor Morel como arzobispo coadjutor de Santo Domingo. Mientras tanto, continúa en la diócesis de La Vega, como obispo administrador diocesano, hasta el momento en que tome posesión en su nueva arquidiócesis.

En tanto, para La Vega, hay dos posibilidades: el pronto nombramiento de otro obispo para la diócesis, designado por el Papa León antes de la toma de posesión en Santo Domingo, o la elección de sacerdote como administrador diocesano, elegido por una institución llamada Colegio de Consultores, hasta que el Vaticano emita el nombramiento del obispo de la diócesis.

En sus quehaceres como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, según explicó monseñor Morel, su tarea consiste en llevar junto a monseñor Francisco Ozoria, el gobierno y dirección pastoral y espiritual de la arquidiócesis de esta arquidiócesis.

Esto implica que, cumplidos los 75 años de edad de monseñor Ozoria, este debe presentar la renuncia, según establece el código de derecho canónico, y automáticamente monseñor Morel seguirá en la cabeza de la arquidiócesis de Santo Domingo.

En ese sentido, no corresponde otra toma de posesión, sino más bien, un acto para oficializar a monseñor Morel como cabeza de esta demarcación eclesial.

Este sábado se conoció la noticia del nombramiento de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como nuevo arzobispo coadjutor, con derecho de sucesión, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, designado por el Papa León XIV.

Desde el pasado 7 de diciembre de 2024, monseñor Morel funge como obispo de la diócesis de La Vega, luego de haber sido nombrado el 18 de octubre de ese año, tras haberse desempeñado como administrador apostólico de esta diócesis desde el 2 de diciembre de 2023.

En 2016 fue nombrado Vicario Episcopal para el Clero y Vicario parroquial de la parroquia catedral Santiago Apóstol, el Mayor. El 14 de diciembre del mismo año, fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, y recibió la ordenación episcopal el 25 de febrero de 2017.