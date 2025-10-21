Decomisan más de 20 libras de marihuana escondida en un vehículo en Las Matas de Farfán

Durante una inspección vehicular realizada en el destacamento del Ejército de la República Dominicana (ERD) de la comunidad de Matayaya, fueron detenidos dos individuos que transportaban dos pacas de marihuana, ocultas debajo de un vehículo.

El operativo se llevó a cabo en el Destacamento del ERD de Matayaya, ubicado en Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana, cuando fue detenido para inspección un vehículo marca Hyundai, modelo Sonata, color negro, placa A899306, conducido por Francis Montero García, quien viajaba acompañado de Richard Miguel Pérez de Oleo, ambos detenidos durante la operación.

Durante la revisión, encontraron un tanque de combustible adaptado de forma clandestina, dentro del cual fueron encontradas dos pacas de un vegetal de color verde, envueltas en plástico color crema, con un peso aproximado de 10.195 y 10.095 libras, para un total de alrededor de 20 libras ocupadas.

Los apresados, junto con la sustancia confiscada y el vehículo utilizado, fueron entregados a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.