SIP otorga Premio Presidencial a Carlos Jornet, de La Voz del Interior de Argentina

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó su Premio Presidencial al periodista argentino Carlos Jornet, director de La Voz del Interior, en reconocimiento a su influyente labor como miembro de la organización, especialmente al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

El galardón fue entregado por el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz Fogelbach, durante la 81ª Asamblea General celebrada en Punta Cana.

Liderazgo y legado en la SIP

Al entregar el reconocimiento, Dutriz Fogelbach destacó que Jornet "consolidó el papel de la SIP como la voz más influyente y respetada en la defensa de la libertad de expresión en el continente".

El presidente de la SIP subrayó los logros de Jornet en la comisión, ente estos, fortalecimiento de los informes país por país, creando un registro "exhaustivo y riguroso de las agresiones contra los periodistas"; impulso a la modernización de herramientas, como la alerta temprana, para facilitar la denuncia oportuna de censura y violencia, y la promoción de la solidaridad activa entre medios y periodistas del continente.

Perfil del galardonado

Carlos Jornet, nacido en 1957, es una figura destacada en el periodismo argentino. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Desde 1998 se desempeña como director periodístico del diario La Voz del Interior, donde también coordinó el Manual de Principios, Valores y Estilos del periódico.

Entre sus antecedentes académicos y profesionales se encuentran: Premio Konex 2007 en Dirección Periodística; miembro correspondiente de la Academia Nacional de Periodismo; profesor y capacitador con trayectoria internacional autor del libro "Gestión periodística" (2006), publicado también por el Instituto de Prensa de la SIP.

Jornet inició su carrera en 1977 en el diario Comercio y Justicia de Córdoba. Su trayectoria también incluye una maestría en Dirección de Empresas y el Program for Management Development (ESADE) de Barcelona.