Pescadores protestan en Monte Cristi por disminución de precio del kilo de anguilas

Los pescadores denunciaron a este medio que el pasado año el kilo de alevines de anguilas estaba en RD$100,000 y que ahora lo quieren pagar a RD$40,000, alegando una baja en el mercado internacional.

Goidy ReyesMonte Cristi, RD 

Un grupo de pescadores de la provincia Monte Cristi realizaron una protesta con quemas de neumáticos por la disminución de precio del kilo de anguilas.

Los pescadores denunciaron la noche de este lunes que el pasado año el kilo de alevines de anguilas estaba en RD$100,000 y que ahora lo quieren pagar a RD$40,000, alegando una baja en el mercado internacional.

Asimismo, indicaron que para este martes, se espera una reunión entre autoridades y pescadores para tratar la problemática.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Monte Cristi acudieron al lugar para apagar las gomas encendidas, mientras que por el momento no sea informado sobre personas detenidas por la manifestación.

