Muere niño de 4 años ahogado en una piscina en Loma de Cabrera

Un niño de cuatro años de edad, falleció en una piscina la en el paraje La Ceiba del municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

El menor fallecido fue identificado como Albeiro, hijo de Yosmari Germán, residente en el sector Palo Colorado. Según informaciones, la familia se encontraba compartiendo en una villa en la celebración del cumpleaños de otro niño, cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con el relato de la madre, no habían pasado ni cinco minutos desde que perdió de vista al pequeño. Y al buscarlo, fue encontrado sumergido en la piscina sin signos vitales.

Albeiro fue trasladado de inmediato al Hospital Doctor Ramón Adriano Villalona, donde el médico de servicio certificó su fallecimiento y estableció que no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que murió por ahogamiento por inmersión.

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), y demás, autoridades competentes informaron que realizarán el levantamiento de las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias en que se produjo el incidente.

El cuerpo del menor fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago, para los fines de autopsia correspondientes.

El suceso ha causado gran conmoción y tristeza en la población de Loma de Cabrera, donde familiares y amigos se encuentran profundamente consternados por la pérdida del niño.