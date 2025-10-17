Pánico en liceo de Barahona por desmayo de estudiantes

Momentos de “pánico” vivió el estudiantado, el profesorado, así como padres, madres, tutores y amigos de la Escuela (Apmae), luego de que decenas estudiantes cayeran desmayados sin saber la causa en el momento mientras entrenaban en la cancha del Liceo Católico Tecnológico de Barahona (Licateba), ubicado en el municipio Villca Central.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el desmayo de al menos 14 estudiantes del centro escolar, así como la directora médico de la Central de Ambulancia en esta provincia.

A la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota (HRDUJM), llevaron a los estudiantes afectados por la situación ocurrida ayer, en el citado centro educativo de orientación católica.

El director del Distrito Educativo 0103, Nelson Espinosa Féliz y el padre Marcos Antonio Pérez Pérez, rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), coincidieron en señalar que hasta el momento se desconocen las cusas que originaron el evento que afectó al estudiantado de Licateba.

Sin embargo, consultado por Listín Diario, tanto Pérez Pérez como Espinosa Féliz, dijeron que se está en la fase de investigación a los fines de determinar qué pudo haber originado el desmayo de estudiantes, así como la directora de la Central de Ambulancias.

Descartan desayuno

Aunque trascendió que la intoxicación sufrida por estudiantes del centro educativo se debió a un químico que se escapó de un laboratorio del Licateba, esa hipótesis fue descartada por el momento y, en cambio, conforme al funcionario de la sectorial del Ministerio de Educación (Minerd) y del rector de Ucateba, se está en la fase de investigación para saber el origen del problema.

Lo que sí descarta de plano el director del Distrito Escolar 0103, Féliz Espinosa, es que el evento sufrido por el grupo de estudiantes estuviera relacionado con la ingesta de alimentos o merienda servida en los centros educativos.

Espinosa Féliz, entrevistado por Listín Diario, dijo que descarta tajantemente que fuera por el consumo de alimentos, porque la situación se presentó a las diez de la mañana, en momentos en que el estudiantado recibía docencia en las aulas o estaban en el área de deportes.

Sin embargo, reiteró que están a la espera de los resultados de la investigación que deberán hacer las instituciones correspondientes, como el Ministerio de Salud Pública, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, miembros de las cuales se presentaron de inmediato al lugar para realizar las pesquisas.

afectados

Los afectados fueron conducidos desde su centro escolar a la emergencia del principal hospital de la región por presentar insuficiencia respiratoria como consecuencia de inhalar una sustancia que hasta el momento desconocen las autoridades.

Según la información suministrada por los maestros de ese centro educativo, los afectados son Abigail Yan, de 13 años; Anny Luis Malier, de 16; Darianni Féliz, de 15; Niurka Sención Pérez, de 16; Génesis Sairis Féliz, de 15; Gehoanny Santana, de 15; y Yogeidis Solís, de 15; así como la médico Pineda, encargada de la Central de Ambulancia de Barahona.

Se informó, además, que los afectados fueron ingresados y dejados en observación en el área de internamiento de pediatría, ubicado en el segundo nivel del centro público de salud en esta ciudad.

evaluación

El director del Distrito Escolar 0103, Féliz Espinosa, dijo que como medida preventiva las autoridades dispusieron que se evacúe todo el estudiantado, el profesorado, así como el personal administrativo del Liceo Católico Tecnológico de Barahona (Licateba).

De igual modo, se dispuso despachar a estudiantes, profesores y personal administrativo del colegio “En ti Confío”, un centro privado, dirigido a estudiantes hijos e hijas de empleados del Consorcio Azucarero Central (CAC).

Además, Espinosa Féliz dijo que se procedió de inmediato con la higienización de todo el edificio de Licateba con abundante agua y sin el uso de químicos para evitar situaciones futuras.