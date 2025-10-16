Policía apresa hombre que ingresó desarmado a sucursal bancaria de Higüey y simuló cometer un asalto

La Policía Nacional informó este jueves que fue apresado un hombre que ingresó desarmado a una sucursal del Banco Popular Dominicano, ubicada en el municipio de Higüey, con la supuesta intención de cometer un asalto.

La entidad indicó que el hecho que fue controlado tras actuación del personal de seguridad y agentes policiales.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, explicó que tan pronto se recibió la alerta, agentes policiales acudieron al lugar, para poner bajo custodia a Yeneuri Mesa, sin que se produjeran daños personales ni materiales a ninguna persona.

Confirmó que el detenido no portaba ningún tipo de arma de fuego ni objeto cortante al momento del suceso.

La Policía Nacional precisó que el incidente ocurrió alrededor del mediodía y destacó la efectiva respuesta del personal de seguridad del banco, que aplicó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.