Un fuerte aguacero, acompañado de ráfagas de viento, registrado la tarde-noche de este jueves provocó inundaciones momentáneas y la caída de varios árboles en distintos puntos de la ciudad de Santiago, según informó el director de la Defensa Civil en esta provincia, Francisco Arias.

Arias explicó que uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la avenida Estrella Sadhalá, próximo al Consulado de Haití, donde un árbol cayó obstruyendo parcialmente la vía.

“Inmediatamente se envió al Cuerpo de Bomberos para asistir y viabilizar el tránsito en la zona”, indicó.

Agregó que las fuertes lluvias originaron anegamientos temporales en algunas áreas del municipio, sin que hasta el momento se hayan reportado daños mayores a viviendas o infraestructuras.

Arias exhortó a la población a mantener la comunicación con las autoridades y reportar cualquier situación de emergencia a través del sistema 9-1-1, destacando que la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja se mantienen en alerta permanente ante las condiciones del clima.

Video Lluvias y vientos provocan inundaciones momentáneas y caída de árboles en Santiago



El director de la Defensa Civil recordó además la importancia de la prevención ciudadana, señalando que cada persona debe ser “el principal protagonista de su propia seguridad” en caso de lluvias o situaciones adversas.

Indicó que las precipitaciones podrían continuar en las próximas horas, por lo que pidió a la población mantenerse vigilante y evitar desplazamientos innecesarios en zonas vulnerables o de alto riesgo.