COE eleva a 23 las provincias bajo alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó el nivel de alerta para 23 provincias del país debido a nublados generadores de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De ese total, las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Asimismo, las localidades en alerta verde son Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Por tal razón, recomendaron a los comunitarios abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.