Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

alerta amarrilla y verde

COE eleva a 23 las provincias bajo alerta

De esas comunidades alertadas, las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Provincias alertadas por el COE

Provincias alertadas por el COECOE

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó el nivel de alerta para 23 provincias del país debido a nublados generadores de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De ese total, las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Asimismo, las localidades en alerta verde son Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Por tal razón, recomendaron a los comunitarios abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados