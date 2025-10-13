Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Protestan en Barahona por apagones

Según se ha informado, una calle de la localidad tiene al menos diez días sin el servicio de energía eléctrica porque un transformador colapsó y Edesur, no ha ido a sustituirlo.

Protestas por falta de energía eléctrica en el barrio Palmarito, BarahonaBenny Rodríguez

Benny RodríguezBarahona, RD

La noche de estes lunes residentes del barrio Palmarito quemaron neumáticos viejos, vertieron basura y otros objetos en el medio de la vía principal local impidiendo el tránsito de vehículos por espacio de media hora por el lugar, en protesta por los cortes en el suministro de electricidad.

Personas que viven en el citado sector Palmarito, específicamente en el área conocida como “la calle de Chenche”, salieron a protestar a la principal vía de acceso del municipio para exigir a la la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) pronta solución a la falta de luz.

Según se ha informado, esa calle tiene al menos diez días sin el servicio de energía eléctrica porque un transformador colapsó y Edesur, no ha ido a sustituirlo.

Al lugar de la protesta se presentaron decenas de agentes, adscritos a la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional (DRSPN), quienes dispersaron a los manifestantes disparándoles gases lacrimógenos.

Tras la incursión, tres jóvenes adolescentes fueron arrestados y trasladados en un camión a la sede policial, desde donde lo llevarán al destacamento policial de Villa Estela.

