Entregan sillas de ruedas a cientos de personas

Al menos 60 sillas de ruedas fueron entregadas a personas de escasos recursos en el municipio de Neiba, Bahoruco, por La WheelChair Foundation y la Fundación Cruz Jiminián, en una jornada en conjunto con la Fundación Virgilio Féliz realizada el sábado en la Región Enriquillo.

La primera entrega, se realizó en la oficina Senatorial en este municipio, participaron el doctor José Luis López, director de Promese/Cal, y las autoridades de Neiba como el senador Guillermito Lama; Yadel Suberví, alcalde, y la gobernadora María Esther Díaz Medina.

Las sillas de ruedas, en total 1,223 en este primer grupo, de diversos tamaños y diseños, fueron entregadas a personas necesitadas, con condiciones diversas de salud, en actividades realizadas en Neiba, Duvergé y Barahona, en las que participaron autoridades y personalidades de esas ciudades.

La recibieron personas con discapacidad físico motora, con falta de una o ambas extremidades, niños, jóvenes y adultos mayores con distintas enfermedades que no les permiten caminar o estar de pie.

La comitiva de Wheelchair Foundación que visita el país la conforman Scott Ford, presidente; Karla Granados, directora de Relaciones y Enlace Comunitario, y José Rosario, director de Relaciones Públicas Internacionales.

Por la Fundación Cruz Jiminián estuvo como representante Ada Guzmán, encargada de Relaciones Públicas y Donaciones, y Gabriel Matos, logística.

Scott Ford, presidente de Wheelchair Foundation, de Estados Unidos, agradeció la recepción en el país para poder brindar oportunidades con estas sillas donadas a personas de escasos recursos que no pueden comprarlas, ayudando así a que tengan una mejor calidad de vida.

Mientras, que en representación del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, de la Fundación que lleva su nombre, Ada Guzmán valoró que Wheelchair haya tenido la confianza de a través de esta ONG, llegar a más personas en República Dominicana.

De su lado, el doctor Edisson Féliz Féliz, presidente de la Fundación Virgilio Féliz, resaltó la labor en conjunto de ambas organizaciones sin fines de lucro, que llegan con este respaldo a comunidades de Cabral, Barahona, Duvergé y Neiba, llevando sonrisas y alivio a cientos de familias.

En la provincia Duvergé, provincia Independencia, fue realizada la entrega a través del senador Dagoberto Rodríguez y otras autoridades y representantes comunitarios.

En Cabral el alcalde Rolbik Urbáez, y encabezó por Barahona, el edil Mictor Fernández.