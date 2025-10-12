A 18 años del fallecimiento del padre Luis Quinn, ocoeños recuerdan su legado

A 18 años del fallecimiento del sacerdote de nacionalidad canadiense Luis Quinn, los ocoeños recordaron con una misa y otras actividades su legado.

Los munícipes recuerdan el 11 de octubre de 2007 como un día especial cuando murió al que definen como un gigante.

Durante una eucaristía oficiada en la Parroquia San José, el párroco Anderson Perdomo; el juez José Manuel Arias y el exsenador Pedro Alegría Soto destacaron su vida y su obra en esta provincia. Además, se reiteró una propuesta para honrarlo con la designación de su nombre al municipio cabecera.

"Tuve la oportunidad de verlo tres o cuatro veces, pero conozco sus obras. La sociedad ocoeña debe emular su ejemplo. Él ayudó al progreso de personas y dondequiera que uno ve, está él", expresó el religioso al referirse a Quinn, quien falleció en un hospital de Florida, después de una cirugía cardíaca, a los 79 años.

En tanto que el magistrado Arias resaltó la figura que por muchos años significó el padre Quinn.

"El padre es referencia obligada en el país, su figura no debe echarse al olvido", precisó.

De su lado, el exsenador por Ocoa, Pedro Alegría Soto, recordó que estuvo visitando diariamente al religioso en Miami antes de someterse a una operación.

"El padre Luis sigue viviendo en el corazón de los ocoeños agradecidos", afirmó tras presentar en la misa varias pertenencias que, según dijo, Quinn le entregó.

Entre estas señaló el maletín que usaba, todas las credenciales (tarjeta canadiense, tarjeta de crédito, licencia dominicana), entre otras.

Al término de la misa, la cual estuvo abarrotada de personas, entre las que se encontraban representantes de distintas comunidades y funcionarios de la Asociación para el Desarrollo de Ocoa (ADESJO), entidad que hizo la invitación y la cual dirigió el párroco por más de 30 años, se presentó el concierto rodante El Guayacán Vive, que arrancó aplausos y alegría con la interpretación de canciones.

Entre estas se destacan "padre Luis de todo el tiempo", "padre Luis de todo el mundo" y otras que el sacerdote cantaba cuando promovía la autogestión entre los agricultores de San José de Ocoa.

Entre los funcionarios de la ADESJO presentes en la eucaristía estuvieron el licenciado Alfredo Arias Lara, encargado del departamento de asuntos legales; Carlos Bonilla, responsable de proyectos y recursos humanos; Alexis Cabrera, director de recursos naturales; Manolo Féliz, entre otros.

Representantes de comunidades rurales resaltaron la construcción de viviendas, talleres vocacionales, escuelas, caminos vecinales, carreteras, acueductos, sistemas de riego y otras importantes obras realizadas por el padre Luis Quinn, cuya casa de los recuerdos está ubicada en la calle Mella de esta ciudad.

El sacerdote, quien fue sepultado en el templo católico local en una humilde caja de pino, sin lustrar, tal y como él lo pidió, gestionó y contó con el apoyo de organismos internacionales como La Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), la USAID, Canadá, entre otros.

Luis Quinn fue designado por el Senado de la República como Padre Protector de San José de Ocoa, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), investido como doctor honoris causa por la Universidad Dominicana O&M, entre otras designaciones.

Su vitalidad estuvo mermada por el mal de parkinson, problemas cardíacos, serias lesiones en la columna vertebral.

Listín Diario publicó la noticia que causó alegría entre los ocoeños cuando el padre Luis Quinn tuvo una operación exitosa de corazón abierto en los años 90.

El destacado e inolvidable munícipe Tony Isa dio esta noticia cuando le preguntamos por Quinn en la iglesia de Ocoa.

Anteproyecto de ley

El exsenador por esta provincia, Pedro Alegría Soto, reiteró su propuesta para honrar al padre Luis Quinn con la designación de su nombre al municipio cabecera.

"En el Senado hay un anteproyecto de ley que lo dejamos aprobado. Como una reverencia y gratitud a lo inmenso que fue, a que vivió y murió por el pueblo de Ocoa, hay que obtener lo que él se merece", expresó.