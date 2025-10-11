Ministro de Agricultura califica de “innecesarias” las protestas de los agrónomos

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, calificó de “innecesarias” las manifestaciones realizadas por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), al asegurar que el Gobierno mantiene un diálogo abierto con el sector y que se están cumpliendo los procesos correspondientes a sus demandas.

“Usted sabe que eso lleva un procedimiento, una revisión y, obviamente, en la medida que eso se vaya revisando y que esté conforme a lo que dicta la ley, se van a aprobar. Esa es la realidad. No entiendo la protesta, de verdad”, expresó Cruz al referirse a los reclamos de los profesionales agropecuarios.

El funcionario recordó que durante su gestión se han producido aumentos salariales significativos en el sector.

“Cuando llegué al ministerio, los agrónomos estaban ganando migajas. Yo establecí un salario mínimo de 35 mil pesos, y eso ha ido aumentando según la especialidad. Hoy el mínimo es de 50 mil pesos. Por eso considero que esta es una protesta innecesaria en estos momentos. Hay que darle tiempo al tiempo y esperar el debido proceso para cualquier reajuste”, señaló.

Sobre las denuncias de que agentes policiales agredieron a manifestantes, Cruz negó que se produjeran tales incidentes. “No, eso no es verdad”, respondió ante cuestionamientos de la prensa.

Asimismo, abordó las inquietudes de los productores de arroz de la región Noroeste, quienes se han manifestado por la supuesta entrada masiva del grano al país.

Cruz aseguró que no se trata de una situación anormal y resaltó que República Dominicana alcanzará este año la mayor cosecha de arroz de su historia, con más de 15.2 millones de quintales, superando el récord del año 2022.

“Estamos bien. No es que está entrando arroz. Es que el arroz de recarga que debe entrar por obligación será a finales de diciembre”, aclaró el ministro.