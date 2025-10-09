Reclaman construyan hospital Oncológico en Puerto Plata

La dirigente del Partido Fuerza del Pueblo (FP) en Puerto Plata, Yahaira Santana, denunció la necesidad que tiene la provincia de que se construya un hospital oncológico para los pacientes diagnosticados con cáncer.

Santana, quien también es voluntaria del Patronato Manos Unidas Contra el Cáncer, señaló que el año pasado se había anunciado la donación de unos terrenos en el municipio de Montellano, con la finalidad de que este espacio sea utilizado para la construcción de un centro especializado en oncología.

Sin embargo, destacó que a la fecha, no se ha iniciado la construcción del centro de salud, a pesar de que ya hace un año que fue entregado el terreno para la construcción del mismo.

Asimismo, manifestó que el número de pacientes diagnosticados con esta enfermedad en la provincia cada vez es mayor, asegurando que no tienen dónde brindar asistencia a estos pacientes.

Santana explicó que en dicha demarcación no cuenta con los servicios de quimioterapia y radioterapia, por lo que los pacientes deben trasladarse hacia Santiago, muchas veces sin contar con los recursos para cubrir los gastos.

La dirigente del partido de oposición resaltó la necesidad de que sea construido un hospital oncológico en la provincia, o de que al menos sea habilitada una unidad, ya que asegura el patronato “no da abasto” para asistir la demanda que se está registrando. Además, reiteró el llamado al gobierno central para que se lleve a cabo la construcción de un hospital oncológico.

colegio médico

La presidenta del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Puerto Plata, Juana Llibre, afirmó que el Hospital Docente Universitario Ricardo Limardo, no cuenta con unidad de oncología, indicando que dispone únicamente de un médico hematólogo y un ginecólogo oncológico para las consultas.

Asimismo, indicó que cuando los pacientes son diagnosticados con la enfermedad y requieren de tratamiento de quimioterapia o radioterapia, estos son referidos a Santiago para recibir la atención médica requerida.

donación de terrenos

El pasado 2 de octubre del 2024, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) donó unos 10 mil metros de terrenos en Montellano para la construcción de un hospital oncológico.

Dicho espacio fue donado al Patronato Manos Unidas contra el Cáncer por el CEA, con un usufructo de 50 años.

Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales y ejecutivo honorífico del CEA, fue quien realizó la entrega de la documentación correspondiente al obispo de Puerto Plata, monseñor Julio César Corniel Amaro.