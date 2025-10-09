Continúa la racha de asesinatos en Santiago

Dos hermanos fueron ultimados a tiros la noche de este martes, en un hecho registrado en la comunidad de San José Afuera, en el municipio de Baitoa, provincia Santiago.

Mientras ayer, fue encontrado sin vida Modesto Marmolejos del Rosario, conocido como Kiko, quien había sido reportado como desaparecido desde hace varios días en el sector Cienfuegos, en Santiago Oeste.

En el caso de los dos hermanos, fueron identificados como Robert Alexander Minier Sandoval, conocido como “Bobi”, de 38 años, y Freddy Minier Sandoval, de 39 años, quienes recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando los hermanos se desplazaban en una motocicleta, tipo pasola hacia su lugar de residencia, siendo atacados próximo a la misma.

De acuerdo con Elvis José Abreu, quien se identificó como líder comunitario y pariente cercano de las víctimas, explicó que el incidente se registró en una zona oscura, donde no había cámaras de seguridad, indicando que los vecinos salieron tras escuchar los disparos, encontrándose con la sangrienta escena.

“Estamos sorprendidos porque no sabemos el por qué ni cómo pasó”, expresó, señalando que los hermanos recibieron más de 10 heridas de bala de manera conjunta. Según Abreu, los hermanos trabajaban en construcción, colocando material de paredes en interiores.

Indicó que es la primera vez que ocurre un hecho tan lamentable como este en la comunidad, asegurando que los residentes se encuentran consternados.

Asimismo, manifestó que los hermanos siempre mostraron un buen comportamiento en el sector, por lo que desconoce que hayan tenido algún problema o conflicto fuera.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables y las razones exactas por las que les quitaron la vida a los hermanos Minier Sandoval. Mientras, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones de lugar para esclarecer el hecho.

caso del desaparecido

Su esposa, Yohanny Diloné, denunció que la mañana del lunes recibió en la puerta de su residencia un sobre que contenía una suma de dinero no especificada, el teléfono celular y la cédula de identidad de su esposo. Según relató, junto a los objetos venía una nota que le indicaba utilizar el dinero “para comprar la caja de muerto”.

Diloné agregó que en el mensaje también se le informaba que el cuerpo de su pareja, de 52 años, se encontraba en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat, versión que fue posteriormente confirmada con el hallazgo del cadáver.

Modesto Marmolejos del Rosario, fue encontrado muerto.Listín Diario

El caso ha causado consternación en la comunidad de Cienfuegos, mientras las autoridades policiales y del Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

El 10 de septiembre se registró un tiroteo en La Barranquita, en Santiago, con un saldo de cinco muertes y varios heridos.

Los presuntos delincuentes pertenecían a una “estructura criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y extorsión”, según informó a Listín Diario el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

“Se ocuparon armas de fuego de alto calibre y municiones”, indicó Pesqueira, al ofrecer entonces informaciones preliminares.