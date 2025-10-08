Ejército detiene haitianos indocumentados escondidos dentro de tanques en un camión

Un camión en el cual eran transportados nacionales haitianos indocumentados escondidos dentro de tanques de plástico fue interceptado por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al Puesto de Chequeo Pedro Corto, en San Juan de la Maguana.

Los soldados detuvieron el camión marca Daihatsu, color rojo, placa L173135, conducido por Eulogio Mesa Alcántara, de 48 años, quien viajaba acompañado de un individuo identificado solo como Méndez Solano, quien no portaba ningún tipo de documentos de identidad al momento de la detención.

Al inspeccionar el vehículo fueron encontrados siete nacionales haitianos, todos en condición migratoria irregular.

Tanto los detenidos como el vehículo y los extranjeros fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para llevar a cabo los procesos legales correspondientes.