Accidente en carretera San Francisco de Macorís - Nagua deja un fallecido

Un accidente en la carretera San Francisco de Macorís - Nagua, registrado a la altura de Pimentel, dejó a un hombre muerto tras ser impactado por un vehículo que salió de la carretera.

El vehículo, que tras el siniestro terminó volcado, también impactó una banca de lotería.

El fallecido fue indentificado como "Piján", un hombre que usaba n silla de ruedas y se dedicaba a la herrería.

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor del vehículo, así como su estado de salud.