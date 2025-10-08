Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Accidente en carretera San Francisco de Macorís - Nagua deja un fallecido

El fallecido fue indentificado como "Piján", un hombre que usaba n silla de ruedas y se dedicaba a la herrería.

Accidente en carretera San Francisco-Nagua

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Un accidente en la carretera San Francisco de Macorís - Nagua, registrado a la altura de Pimentel, dejó a un hombre muerto tras ser impactado por un vehículo que salió de la carretera.

El vehículo, que tras el siniestro terminó volcado, también impactó una banca de lotería. 

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor del vehículo, así como su estado de salud. 

