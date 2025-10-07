Residentes en Bonao reclaman la construcción de la carretera Jayaco-Peñaló

Residentes y productores agropecuarios de Bonao reclamaron la construcción de la carretera Jayaco-Peñaló, actualmente en condiciones intransitables debido al deterioro progresivo.

Recordaron que el Ministerio de Obras Públicas, en el pasado Gobierno de Danilo Medina, se comprometió a construir las vías que comunican a Los Llanos, Caribe y Jayaco, pero sólo cumplieron con las dos primeras.

Expusieron las penurias que enfrentan los agricultores para transportar los productos agropecuarios y moradores que se desplazan a esas localidades.

Afirmaron, además, que la condición de la vía incluso ha desincentivado a quienes visitan con fines de recreación los balnearios de la provincia Monseñor Nouel, un atractivo para lugareños y visitantes.

Dinorah Marte, una residente, llamó al presidente Luis Abinader a construir la carretera para subsanar la exclusión que han enfrentado, especialmente los moradores de Jayaco y Peñaló.

“Nos alegramos por los residentes de Los Llanos y Caribe, pero no nos merecemos nosotros también una carretera para movilizarnos sin tantos contratiempos”, declaró.

Iris Santos y Ramona Rodríguez, otras residentes, también pidieron al presidente Abinader construir la carretera para mejora la calidad de vida de los moradores y productores agropecuarios, así como el turismo en esas localidades.