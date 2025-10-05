Tres haitianos mueren electrocutados en Esperanza, Valverde

Tres haitianos, entre ellos un menor de edad, perdieron la vida la tarde de este sábado en el sector San Miguel del municipio de Esperanza, provincia Valverde, tras recibir una descarga eléctrica cuando un alambre del tendido cayó sobre el techo de zinc de una vivienda.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el cable eléctrico hizo contacto con la estructura metálica de la residencia, provocando la tragedia en el patio del lugar.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Sulinda Díaz, de 44 años de edad y su hijo Pince Díaz de 7, y otra persona cuyo nombre se desconoce.

Los cuerpos fueron encontrados sin signos vitales por residentes del área, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Los restos de la madre y su hijo, están siendo velados la mañana de este domingo en el sector San Miguel en Esperanza, mientras que la otra persona permanece aún en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.