Encuentran cadáver de joven reportado como desaparecido en balneario de Constanza

Fue encontrado el cuerpo sin vida del joven Vladimir Delgado Rodríguez, quien habría sido arrastrado por la corriente mientras se bañaba en el balneario de Aguas Blancas, en el municipio de Constanza, provincia La Vega.

El joven de 19 años fue recuperado de las profundidades del charco por buzos especializados enviados por la Fuerza Aérea Dominicana.

De acuerdo a lo explicado por la Defensa Civil, el cadáver se mantuvo debajo del agua por las bajas temperaturas de la misma, que impidieron que saliera a flote.

Delgado Rodríguez se encontraba en el balneario cuando fue arrastrado por la corriente, lo que impidió que sus acompañantes pudieran auxiliarlo a tiempo, según indican reportes de autoridades locales.

Miembros de la Defensa Civil, Politur y otros organismos de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores de búsqueda y rescate en las primeras horas después de la desaparición.

La mañana de este domingo, se sumaron la Fuerza Aérea Dominicana con un helicóptero de búsqueda y un equipo de buzos especializados, además de la Defensa Civil de La Vega.