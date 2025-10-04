Indomet advierte de oleaje peligroso en la Costa Atlántica

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió a la población de un oleaje peligroso en la Costa Atlántica.

Asimismo, la referida entidad metereológica indicó que el oleaje de esa zona está "deteriorándose" por fuertes vientos, con posibles penetraciones costeras en algunos sectores.

Igualmente informó que esta condición está prevista a durar entre 24 y 48 horas.

Por tal razón, el Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de esta costa a permanecer en puerto.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) instruyó a los organismos de protección civil en la Costa Atlántica tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios locales.

El COE también afirmó que en la costa caribeña "todo permanece normal".