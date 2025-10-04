Ejército ocupa contrabando de más de 83 mil cigarrillos ocultos en un camión en Dajabón

En un operativo realizado en el puesto de chequeo de Aminilla, Dajabón, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) decomisaron un cargamento de 83,200 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera, marca Capital.

El decomiso se produjo cuando los militares detuvieron un camión marca Kia, color blanco, placa L220120, conducido por Erick David Fiallo Bencosme, quien viajaba acompañado de Kevin Manuel Durán Gutiérrez.

Durante la inspección del vehículo, los soldados descubrieron los cigarrillos ocultos en un compartimento del vehículo. También descubrieron cajas de cigarrillos debajo de los asientos y en otras partes del camión.

Los dos hombres apresados, el camión y la mercancía incautada fueron trasladados bajo custodia a la sede del 10mo. Batallón de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.