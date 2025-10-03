Zorrilla Ozuna dispone cancelación de perremeistas para nombrar a simpatizantes del PCR

El director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, desvinculó a decenas de empleados en las siete provincias fronterizas de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

Según trascendió, las desvinculaciones y movimiento a menores categorías de dirigentes y militantes del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) es para colocar en la DGDF a miembros y simpatizantes del Partido Cívico Renovador (PCR), que dirige el general retirado.

Aseguran que el excomandante general del Ejército de República Dominicana (ERD) había prometido no disponer cancelaciones máximas, aunque requiere de espacios para la designación de seguidores partidarios.

El próximo lunes Zorrilla Ozuna estaría recibiendo una comisión de las autoridades de Bahoruco para tratar la situación generada con las desvinculaciones.

Las cancelaciones masivas, fueron dadas a conocer por una comisión del Departamento de Recursos Humanos que se trasladó a cada una de las oficinas de la DGDF instaladas la fronteriza.

Frontera sur

Los servidores de la DGDF en la frontera Sur, donde cancelaron decenas de ellos, fueron convocados para las 8:00 de la mañana del miércoles pasado y algunos estuvieron que permanecer el día entero esperando la indeseada información.

En Elías Piña fueron cancelados el encargado provincial Danny Adames, con menos de dos meses en el cargo, y otros 8 empelados; mientras, en Pedernales cancelaron 10; incluyendo al encargado Franklin Pérez.

Alrededor 8 empleados de la DGDF fueron cancelados en Independencia, incluyendo al director, Néstor Odalis Matos Santana.

En Bahoruco fueron desvinculados cinco empleados y presentaron como el sustituto del director regional, Juan Manuel Sena; al empresario de Elías Piña, Cristian Orozco, de quien se afirma pretende trasladar a su provincia la Regional Sur de la DGDF.

Se informó que algunos exempleados lloraron de impotencia cuando recibieron sus cartas de cancelación y, en este municipio cabecera, citaron varios casos.

De los cancelados en esta provincia, incluyendo el presidente del Frente de Empresarios del Municipio de Villa Jaragua, Carlos Joaquín Matos Rivas, dos cumplieron entre uno y dos meses nombrados.