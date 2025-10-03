Más de 10 estudiantes y 4 maestros intoxicados por pesticidas en Villa Riva

Más de diez estudiantes y al menos cuatro maestros resultaron intoxicados luego de que presuntamente rociaran con pesticidas en un patio cercano a la Escuela Elsa de Salcie, en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

El maestro Rufielis Cuevas explicó que las áreas vulnerables fueron evacuadas tras percatarse del olor y que una de las profesoras comenzara a convulsionar.

Preliminarmente, se establece que un hombre de nacionalidad haitiana se encontraba lanzando el veneno en un patio cercano al plantel escolar.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de este plante, Luis Germán de León, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de inmediato, advirtiendo que “la situación se está saliendo de control”.

Los afectados fueron trasladados a distintos centros de salud de la provincia, una parte al Hospital Municipal Alicia de Legendre en Villa Riva, otros al municipio de Arenoso y Castillo.

En tanto que de las maestras intoxicadas fue referida a San Francisco de Macorís debido a complicaciones en su estado de salud.

Las autoridades aún no han ofrecido un informe oficial sobre lo ocurrido.