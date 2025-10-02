Santiago Riveron impide "extraño ocultismo" por extranjeros en Dajabón

Momentos de tensión se registraron cuando el alcalde de Dajabón, Santiago Riveron, impidió un "extraño ocultismo" que realizaban extranjeros de nacionalidad aún no confirmada, en la calle Ancha del referido municipio.

En un video que difundió en redes sociales se puede observar como Riveron pidió a los extranjeros parar la práctica que realizaban y que retiraran del lugar.

Antes de la llegada del alcalde, los extranjeros habían colocado en la calle varios carteles con imágenes y símbolos de diferentes idiomas, en tanto que un cartel decía que “Jesucristo es negro”, mientras leían un libro distinto a las creencias religiosas de la República Dominicana.

Por el momento se desconoce qué tipo de espiritualidad realizaron los extranjeros.