Haitianos de la zona fronteriza entre Juana Méndez y Dajabón opinaron a favor y en contra de una nueva fuerza de opresión antipandillas, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y que tendrá un máximo de 5,500 uniformados.

El negociante haitiano Nicolás Estrinith dijo que, al igual que otros paisanos, está de acuerdo con el despliegue de uniformados que puedan combatir las pandillas criminales y que "necesitan un presidente como Nayib Bukele" para acabar con las bandas.

Mientras que otros haitianos no creen que una nueva fuerza pueda lograr la paz y seguridad que tanto espera la población en Haití.

El dirigente comunitario en Juana Méndez, Nikanol Joseph, dijo que para el la nueva fuerza no dará ningún resultado, y que los uniformados desplegados ahora no han hecho nada y que todo a hizo un gasto de dinero.

“Mejor que se gaste ese dinero en los militares haitianos”, concluyó Joseph.

El extranjero Denis Darismath dijo que la solución está en las manos del pueblo y que la población tiene que sacrificarse para salir de las pandillas.

Pese a los hechos violentos al sur de Haití la región norte continúa libre de pandillas por el momento, permitiendo esto un incremento en el intercambio comercial en la zona.