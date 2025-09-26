Unas 160 familias fueron rescatas de las inundaciones en El Rosario, Azua, informa la Defensa Civil

La Defensa Civil informó esta mañana que sus rescatistas auxiliaron a 160 familias que se vieron afectadas por las inundaciones en la comunidad El Rosario, en la sureña provincia de Azua.

La entidad dijo que las personas fueron llevadas a una zona segura hasta tanto pase el temporal.

“Rescatistas de la #DefensaCivilRD en #Azua acudieron la madrugada de este viernes en auxilio de unas 160 familias cuyas viviendas resultaron inundadas debido a las fuertes lluvias registradas en la comunidad #ElRosario, sin que hasta el momento se reporten víctimas”, indica el breve comunicado posteado en la cuenta en la red social Instagram de la institución

La Defensa Civil compartió un video del rescate, donde se observa a personal de la institución con capas amarillas, focos y cascos protectores ingresar a localidades totalmente anegadas por las lluvias.

Esta mañana, el Indomet informó que la onda tropical con alto potencial ciclónico se desplazó sobre Haití, mientras que la masa de aire en la región continúa con alta humedad e inestabilidad debido a la vaguada, generando condiciones lluviosas en varias provincias de República Dominicana.

Dijo que se esperaban aumentos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en zonas de La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales. Durante la tarde, estas lluvias también se extenderán a Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez, persistiendo en gran parte hasta las primeras horas de la noche para luego disminuir gradualmente.