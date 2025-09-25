Con quemas de neumáticos bloquean entrada a Juana Méndez por asesinato a tiros de abogado

El asesinato a tiros en Juana Méndez del abogado Albert Joseph ha generado una fuerte protesta la mañana de este jueves, donde fue bloqueada la carretera nacional número 6 por el área del puente Ti River con neumáticos encendidos, según reportaron medios locales de Haití.

Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional de Haití para restablecer el paso vehicular; una fuente dijo a este medio que un individuo no identificado llegó en una motocicleta y le disparó en la cabeza varias veces al abogado, hecho ocurrido frente al banco comercial BUH de Juana Méndez el miércoles.

Las manifestaciones en la carretera nacional por la zona del río Canario en reclamo de justicia ocurren cerca de la casa de la víctima.

Ante el hecho de sangre, el Departamento de Justicia de Haití se encuentra investigando la situación, mientras que se espera que continúen las manifestaciones.