Se entrega acusado de abusar sexualmente a una mujer con discapacidad en Cotuí

William José Rondón Serrano, conocido como “Cachanga”, se entregó a las autoridades policiales tras señalársele como el responsable de violar sexualmente a una mujer con discapacidad, y agredir al hermano de esta, que padece la misma condición, en un hecho registrado en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

El hombre, de 36 años, se entregó a la Policía Nacional la tarde de este miércoles en compañía de sus familiares, para enfrentar la justicia.

“Cachanga” está siendo acusado de abusar sexualmente de una joven, que padece de una condición que le impide movilizar su cuerpo con normalidad y la dificulta a caminar.

Además, es acusado también de haber agredido al hermano de esta, que padece de la misma condición y está postrado en una cama.

Según el relato de la Víctima, William Rondón aprovechó que el papá de ellos fuera a buscar el almuerzo desde Zambrana a Cotuí, dejándolos solos en la casa, y hombre violentó una puerta para entrar, y cometer el hecho.