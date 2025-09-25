Detienen a "Julio el Mago", acusado de agredir y asaltar anciano en Santiago

La Policía Nacional arrestó en Navarrete a José Alejandro Mora Cruz, alias "Julio el Mago", a quien se señala como la persona responsable de asaltar y agredir a un hombre de avanzada edad en las inmediaciones del Hospital Metropolitano de Santiago.

Según informaron las autoridades, Mora Cruz había salido recientemente de prisión, tras cumplir 20 años de condena por homicidio.

El hecho quedó captado en cámaras de seguridad y, tras viralizarse en las redes sociales, llamó la atención de cientos de personas que solicitaron la acción inmediata de las autoridades.

La grabación muestra cómo dos hombres, abordo de un vehículo, despojaron de sus pertenencias a un señor que según se percibe es de avanzada edad, cuando este iba caminando por los alrededores del centro de salud en Santiago.

Los individuos detuvieron el vehículo y uno de ellos salió, aparentando en un inicio que ofrecería ayuda al señor. Sin embargo, segundos después se observa cómo lo agrede para despojarlo de sus pertenencias y luego huye del lugar.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar las responsabilidades y posibles cargos adicionales.