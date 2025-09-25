COE alerta a 18 localidades por efectos de vaguada y onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 17 provincias, y el Distrito Nacional, están en diferentes niveles de alerta debido a la actividad de una onda tropical y una vaguada en la tropósfera.

En ese sentido, un total de 11 localidades se encuentran en alerta amarilla, siendo estas Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Azua, Distrito Nacional, La Romana, Samaná, Hato Mayor y Monte Plata.

Mientras que bajo alerta verde están Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, San José de Ocoa, San Cristóbal y Sánchez Ramírez.

Recomendaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhorta a la población a permanecer alejada de ríos, arroyos y cañadas, debido a posibles crecidas, así como inundaciones repentinas.

Además de la probabilidad de nublados con precipitaciones de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, recomienda mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del tel.: 809-472-0909, 9.1.1.

Además de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.