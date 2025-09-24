Jornada Ocoeña propone incentivar la cultura de lectura a jóvenes realizando charlas

La Jornada Ocoeña anunció que se propone incentivar la cultura de lectura a la juventud en las escuelas con la realización de charlas, conferencias y otras actividades.

Así lo informaron Luis Emilio Báez (Nenito Caminero), presidente, y el veterano periodista Luis González Fabra, vicepresidente, respectivamente, de la entidad, durante el lanzamiento del proyecto cultural "Te invito a leer un poema", realizado en la Terraza Gloria, ubicada en la calle Manuel de Regla Pujols, a una esquina del parque Libertad.

Báez dijo que en esta primera etapa se busca que las personas escojan de manera gratuita los poemas impresos de los 35 autores que estarán colocados en dispensadores culturales en establecimientos comerciales e instituciones para disfrutar de su lectura.

De su lado, Fabra calificó el lanzamiento como un acto de profundo contenido, señalando que quisieron comenzar con la poesía porque entiende que la juventud en Ocoa tiene muchas condiciones.

"La jornada Ocoeña se ha propuesto como visión impulsar los valores sociales cristianos que nos enseñaron nuestros padres", expresó.

Manifestó que lo que prevalece ahora es el lenguaje prosaico, sin contenido, que no dice nada, más que vulgaridades.

"Nosotros queremos combatir eso haciendo esfuerzos. Hablamos con la directora del Distrito Educativo 03-03 de Ocoa y vio buena la idea. Trabajaremos con jóvenes en las escuelas que están en edades que podamos influir en ellos", significó.

Señaló que la jornada quiere tener conversación crítica con los jóvenes, ayudarlos a tener un pensamiento analítico, que es el fundamento de la educación progresista y moderna.

"Los jóvenes tienen un gran potencial, queremos aportar para que sean mejores profesionales", precisó Fabra.

Resaltó que el proyecto tiene como objetivo incentivar la cultura de la lectura en Ocoa y dar a conocer la producción literaria de intelectuales locales, así como de reconocidos poetas dominicanos e internacionales.

"Con este esfuerzo, la jornada busca rescatar el hábito de la lectura, fortalecer la identidad cultural y abrir un espacio creativo que conecte a la comunidad con la poesía y otras expresiones de la creación literaria de una manera cercana y accesible", puntualizó.

Entre los participantes se incluyen desde William Shakespeare a autores como: Asdrovel Tejeda, Betty Pimentel, Dario Tejeda, Elsa Batista, Fanny Santana, Juan Bautista Castillo (Blanco), Juan Ysidro Minyetty, Lourdes Maria Féliz, Luis Emilio Báez Medina, Nerys Soto Féliz, Scarlet Sánchez, Mignolio Pujols, Juan Pablo Duarte y otros.