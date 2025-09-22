"Un faro de luz": El Centro Cultural Perelló celebra 14 años de fundación y éxito en Baní

Con una misa solemne en la Catedral Nuestra Señora de Regla, el Centro Cultural Perelló (CCP) conmemoró el décimo cuarto aniversario de su fundación.

La ceremonia, oficiada por el obispo de la diócesis de Baní, Ocoa y San Cristóbal, Faustino Burgos Brisman, sirvió para reafirmar la importancia de la institución en el desarrollo de la cultura y la capacitación de la juventud de la región sur.

Durante el oficio religioso, el obispo Burgos Brisman entregó una comunicación formal a Julia Castillo, directora del CCP, en la que reconoció la labor de la entidad y destacó programas como el de Inglés por Inmersión, que ha transformado la vida de decenas de jóvenes.

También, Brisman le solicitó a la institución que en sus actividades se incluyan fechas importantes para la provincia, como la fundación de Baní y el día de su patrona.

“Desde el fondo de mi corazón me llena de orgullo celebrar estos 14 años de fundación del Centro Cultural Perelló”, expresó Julia Castillo, quien ha dirigido la institución por más de una década.

Castillo aseguró que el centro es la materialización del “sueño anhelado de Manuel de Jesús Perelló” y ha logrado convertirse en un “faro de luz que ha iluminado los oscuros caminos del quehacer cultural de esta región sur”.

Además, se comprometió a asumir la petición del obispo como un reto para seguir trabajando con entusiasmo.

Por su parte, Jorge Perelló agradeció a los artistas, colaboradores y, especialmente, al pueblo banilejo por hacer del centro un espacio de altas expresiones artísticas y culturales.

Hizo un llamado a seguir creciendo y proyectando el legado de la institución “con pasión, apertura e innovación”.

El CCP fue fundado el 16 de septiembre de 2011, por la familia Perelló, en homenaje póstumo a Manuel de Jesús Perelló Báez y la visión de sus descendientes, Rafael (fallecido), Daysi, Noris y Kirshis Perelló Abreu.

El centro, que ha beneficiado a más de 25,000 personas, desarrolla un dinámico programa educativo y de formación artística que incluye talleres de creatividad, teatro, danza, cinematografía, fotografía, liderazgo juvenil, entre otras disciplinas.

Además, realiza puestas en circulación de libros, conferencias y presentaciones artísticas, consolidándose como un pilar fundamental de la cultura en Baní y la región sur.

