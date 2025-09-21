Fiscalía de Puerto Plata ejecuta operativo contra centros clandestinos de juegos de azar

La Fiscalía de Puerto Plata ejecutó un operativo en el que desmanteló tres centros clandestinos de juegos de azar y una casa de empeño que operaba de manera irregular en la avenida Penetración al Muelle, sector Gregorio Luperón, en coordinación con la Policía Nacional y el Comando Norte de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Durante la intervención fueron incautadas varias motocicletas sin documentos de propiedad y se rescataron tres personas menores de edad en estado de vulnerabilidad, quienes recibieron asistencia de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a fin de garantizar su protección y restablecimiento de derechos.

El operativo culminó con el arresto de 12 personas vinculadas a las actividades ilícitas detectadas.

El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Ricardo Duncan Torres, explicó que esta acción responde a denuncias presentadas por comunitarios de los alrededores del Parque Juan García.

“Este operativo nace a raíz de una comisión de comunitarios que recibimos en el despacho, quienes expresan su preocupación por el incremento de actividades ilegales, lo que afectaba la tranquilidad de los residentes de la zona”, precisó Duncan.

Los miembros del Ministerio Público Hilda Patricia Lagombra y Luis Martínez coordinaron la logística del operativo en el que trabajaron además de los fiscales Warlyn Tavárez, Rosalía Vargas, Milagros Cruz y Daniel Perdomo.

La jornada contó con el apoyo estratégico de la Policía Nacional, la Base Aérea de Puerto Plata y el Comando Norte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como con la colaboración de las instituciones especializadas en la protección de la niñez.