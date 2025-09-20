La Arquidiócesis de Santiago está de fiesta: Ordenan nuevo obispo auxiliar, Andrés Amauri Rosario

Rodeado de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), su madre y sus familiares, las fieles de las parroquias donde sirvió en su tiempo como presbítero y la feligresía de Santiago, fue ordenado monseñor Andrés Amauri Rosario Henríquez, nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

En la solemne ceremonia presidida por el Presidente del Episcopado y Arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, se llevó a cabo la ordenación episcopal de Rosario Henríquez, quien fue designado como Obispo Titular de Autenti y Auxiliar de esta arquidiócesis, por el Papa León XIV, tras ser valorado por su amplia trayectoria pastoral formativa, cuyo ministerio se ha dedicado a la formación de futuros sacerdotes.

Monseñor Rodríguez, en su condición de celebrante, le impuso los rituales correspondientes a Monseñor Andrés Amauri: le ungió la cabeza con aceite, se le entregó un basculo, un pectoral, anillo, solideo y la mitra. Además, expresó que el ministerio episcopal no es un título de honor, sino una gracia conferida por Dios.

Luego de su ordenación, monseñor Amauri alzó sus primeras palabras de agradecimiento como nuevo obispo auxiliar de Santiago.

“He tomado como lema episcopal el texto de san Pablo, primera carta de Corintios, 15-10, « por la gracia de Dios soy lo que soy». Soy consciente de que este ministerio que inicio en el pueblo de Dios no es por habilidades o méritos propios, sino porque toda llamada y toda vacación es una don, una gracia”, dijo.

“Jesucristo el buen pastor es la fuente de mi espiritualidad y el modelo de mi servicio. Agradezco profundamente a Jesús buen pastor y a su madre María bajo la advocación del perpetuo socorro por haberme llamado a través de su Santidad el Papa León XIV”, expresó muy emocionado el reverendo.

Asimismo, mencionó su agradecimiento especial a su familia, a su padre, cuya presencia sigue viva en su corazón y quien desde el cielo goza de asamblea de los elegidos, su madre, presente en la ceremonia solemne, por transmitirle el don de la fe y acompañarle en cada paso de su vida vocacional.

Asimismo a las parroquias María Reina de los Santos, Santa Ana y San Mateo y Los Ángeles Custodio, donde ha servido en su ministerio presbiteral.

Por su parte, monseñor Rodríguez indicó que “hoy es un día de gozo y de profundo agradecimiento a Dios por concederle a esta iglesia particular el regalo de un nuevo pastor: Andrés Amauri Rosario, a quien el Señor ha llamado a pastorear su rebaño con corazón de padre, con alma de siervo y con la ternura de un buen pastor”.

También resaltó las virtudes de Monseñor Rosario, a quien calificó como un testimonio de entrega serena y callada, de corazón disponible, de amor fiel a la iglesia a los pobres.

En la celebración en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), asistieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien representó al presidente Luis Abinader, autoridades de la provincia, así como personalidades de la vida nacional. Además de líderes y sacerdotes de la iglesia.

*Servicio monseñor Rosario*

Monseñor Andrés Amauri Rosario, con alrededor de dos décadas de servicio sacerdotal, ha desempeñado distintas funciones dentro de la iglesia Católica, entre los que se destacan párrocos de varias parroquias, vicario parroquial de diversas comunidades, rector del Seminario Menor San Pío X, y maestro en la Escuela Teológica para Diáconos.

Rosario Henríquez nació el 23 de septiembre de 1976 en la comunidad de Seboruco en el municipio de Tamboril, cuenta con una sólida formación académica a través de los estudios realizados en Filosofía en la PUCMM, formación Teológica en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, licenciatura en Teología Espiritual y un diplomado en Formación Sacerdotal en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, lo que refuerza su perfil como pastor y, como todo obispo, contará con su propio escudo que identificará su identidad personal y ministerial y tendrá como lema: «Gratia Dei sum id quod sum», palabras en latín que significan «Por la gracia de Dios soy lo que soy».

Los colores del escudo están representados por un cuartelado de aspa que alude a su nombre y vocación.

Dentro de sus funciones como obispo de acuerdo al Código de Derecho Canónico, figuran: colaborar con los trabajos pastorales del arzobispo, ejercer funciones que le sean comendadas (presidir celebraciones, conformaciones, formación permanente, catequesis, liturgia, pastoral juvenil), vicaria general o episcopal, participación enorganismos diocesanos y atención cercana al pueblo de Dios, entre otras .

La Arquidiocesis de Santiago ha sido dirigida por los obispos, los monseñores: Hugo Polanco Brito ( 1956-1966), Roque Antonio Adames ( 1966-1992), Juan Antonio Flores Santana 1992-2003), Ramón Benito de la Rosa y Carpio (2003-2015), Freddy Antonio de Jesús Bretón (2015-2023) y Héctor Rafael Rodriguez Rodríguez, posición que ocupa desde el 3 de diciembre del 2023