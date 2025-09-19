Duarte está lista para realizar hoy su Foro Provincial

La Universidad Católica Nordestana (UCNE) y el periódico Listín Diario están listos para reunir hoy a comunitarios, técnicos, profesionales, educadores y tomadores de decisiones, entre otros actores, que alzarán su voz en el Foro Provincial Duarte, un espacio dirigido a presentar propuestas de aprovechamiento frente a los desafíos y oportunidades que tiene esa provincia.

La actividad está prevista a iniciar a las 9:00 de la mañana de este viernes, teniendo como sede en el Teatro de la UCNE, en San Francisco de Macorís, municipio cabecera de la Provincia Duarte.

En ella participarán alrededor de 10 expertos que expondrán sus ideas en los tres grandes paneles que se han diseñado y que versarán sobre temas de gran impacto en la provincia.

Las palabras motivaciones serán pronunciadas por el rector de la UCNE, padre Isaac García de la Cruz; el director de Listín Diario, Miguel Franjul, y el director general de Desarrollo y Planificación Territorial del Ministerio de Hacienda y Economía, Erick Dorrego Medina, como auspiciadores de la iniciativa, que nació a raíz de la celebración del Foro del Nordeste celebrado en septiembre 2024.

Las de apertura están a cargo de Ana Xiomara Cortés, gobernadora civil provincial Duarte y el senador de la provincia Franklin Romero, y la invocación a Dios, será ofrecida por monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís.

Los panelistas

“Resiliencia territorial frente a los efectos adversos del cambio climático”, es el título del primer panel a desarrollarse durante el foro, a cargo de los ambientalistas Luis Carvajal y Víctor Almánzar.

Seguido de voces del pueblo: La huelga como esperanza, rebeldía y justicia”, aportando la visión comunitaria al debate, que será expuesto por Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos y Raúl Monegro, secretario general del movimiento social polular Falpo.

Este debate buscará gestionar y mitigar las vulnerabilidades climáticas con soluciones adaptativas, inclusivas y sostenibles que fortalezcan la resiliencia comunitaria.

El segundo panel, versará sobre “Economía solidaria, innovación y agroindustria”. El mismo expondrá iniciativas que promuevan el desarrollo productivo y el emprendimiento local desde la perspectiva de la economía social y solidaria, fomentando innovación y nuevas cadenas de valor.

En el mismo participarán como panelistas Luis Valdez Quezada, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos; Joao Almeida, gerente general fábrica de lácteos Nestlé en San Francisco de Macorís y Joaquín A. González, viceministro de fomento industrial del Ministerio de Industria.

El tercer panel, “Integración regional, sustentabilidad y ordenamiento territorial”, tendrá como expositores a Domingo Matos, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia; Juan Fulvio Ureña, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia Duarte y Pedro Hernández, subsecretario de Planificación de la Liga Municipal Dominicana.

Con este tema, se plantea fortalecer la colaboración interinstitucional y la creación de una marca territorial unificada, que coloque al Nordeste como polo de desarrollo sostenible, con énfasis en movilidad, planificación ecológica y cohesión social.

Foro del Nordeste

Posteriormente, Esther Rojas, encargada de Mercadeo de la UCNE, presentará el Libro del Foro del Nordeste 2024, que recoge todo el contenido surgido durante la iniciativa realizada en septiembre de ese año, la cual dio paso a la celebración de los foros provinciales

Este año se han realizado foros provinciales en las demás provincias que componen la región, como son María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná, mientras con el de hoy en Duarte, se concluye la ronda de foros provinciales en la zona del nordeste.

Las palabras de cierre estarán a cargo de los alcaldes municipales, Domingo Méndez, de Arenoso; Leonardo Santos, de Villa Riva; Arcadio Rosa, de Hostos; Faurys Manuel Vélez, de Castillo; Noel Rafael Abreu, de Pimentel; Lenin Campos, de Las Guáranas y Antonio Díaz Paulino, de San Francisco de Macorís.

Los acuerdos

El foro provincial Duarte, es la continuidad que se enmarca en la iniciativa de Listín Diario con el auspicio de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) del Foro Regional Nordeste realizado en el 2024, y representa una oportunidad para consolidar la cooperación entre municipios, instituciones y sociedad civil.

Los alcaldes integrados a la organización del evento reafirmaron su disposición a trabajar de manera conjunta para impulsar proyectos de desarrollo territorial, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento económico.