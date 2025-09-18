Ingresan 14 estudiantes intoxicados en escuela de Mao

Al menos 14 estudiantes de la Escuela Laboral Fidelina Reyes del municipio de Mao, resultaron intoxicados tras inhalar un químico desconocido que se encontraba disperso en el plantel, teniendo que ser ingresados en un centro de salud de la provincia de Valverde.

Los estudiantes afectados fueron trasladados en unidades de ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911, hacia el Materno Infantil José Francisco Peña Gómez del municipio de Mao.

La directora del centro explicó que el olor provenía del exterior hacia el interior y aseguró que no es la primera vez que ocurre, ya que en ocasiones anteriores lo habían denunciado ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, pidió la colaboración de las autoridades de Salud Pública y Medio Ambiente para dar una solución definitiva al problema, advirtiendo que, aunque en esta ocasión solo afectó el ambiente, en el futuro podría representar una situación más grave.

Según explicó el representante de Salud Pública, quien fue informado de la situación por la directiva del centro, los niños comenzaron a presentar algunos síntomas como dolor de pecho, estómago, debilidad general y dificultad para respirar.

Asimismo, explicó que como autoridad en representación de Salud Pública se apersonaron para verificar qué había detonado el incidente que provocó la hospitalización de 14 estudiantes.

Inicialmente, se señalaron como posibles causas la fumigación realizada en algunas fincas cercanas al centro o la dispersión de algún tipo de veneno.

Tras miembros de la Defensa Civil y Salud Pública realizar un recorrido por los alrededores del centro, se percataron que un olor similar al que habría provocado la intoxicación de los estudiantes, salía de una de las parcelas de la zona.

Los niños afectados corresponden a los niveles segundo y tercero de primaria, por lo que estos estarían en un rango de edad entre 7 y 9 años aproximadamente.

Los estudiantes que resultaron intoxicados se encuentraban estables en el centro de salud indicado anteriormente, recibiendo las atenciones requeridas.

Mientras tanto, las autoridades educativas y Salud Pública, se encuentran realizando las investigaciones de lugar para determinar las causas exactas de la intoxicación y además, contactar con los responsables de la fumigación de las parcelas.

Otro caso

Otro caso de intoxicación de estudiantes se registró el pasado viernes, en el Liceo José Francisco del Rosario Sánchez, ubicado en el kilómetro 5 del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, en donde alrededor de 16 estudiantes fueron ingresados en un centro de salud.

Por este caso, cuatro adolescentes fueron detenidos acusados de lanzar un gas pimienta en el baño del plantel educativo.

Según información ofrecida por Juan Raúl Quiroz, procurador fiscal de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, uno de los implicados admitió haber encontrado el frasco debajo de un árbol, ingresándolo al centro y dispersándolo en uno de los baños.

El hecho causó la intoxicación de más de 16 estudiantes, así como personal administrativo y docente, quienes tuvieron que ser trasladados de emergencia a distintos centros de salud de la localidad.