Vaguada y onda tropical aumentarán las lluvias; se forma la depresión tropical #7

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles el tiempo atmosférico del territorio dominicano permanecerá muy propicio para que desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana se presenten aumentos nubosos con chubascos pasajeros.

Estas precipitaciones estarán sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo, producto de la influencia del viento predominante del este/noreste.

En horas de la tarde, una vaguada en altura y la aproximación de una onda tropical provocarán desarrollos de nubes significativas con intensos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Indomet dijo que estas lluvias se presenciarán principalmente sobre las provincias San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene la provincia La Altagracia bajo el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

Temperaturas calurosas

A pesar de las precipitaciones que se esperan, Indomet agregó que la temperatura seguirá calurosa, debido a la época del año (verano).

La entidad exhortó a la población a hidratarse frecuentemente con agua y jugos naturales, usar ropa ligera de claros colores, buscar lugares frescos y ventilados y evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Además, tener muy en cuenta que los niños y las personas envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

SE FORMA LA DEPRESIÓN TROPICAL #7

La zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical central alcanzó esta madrugada la categoría de Depresión Tropical No. 7. Se mueve hacia el oeste a unos 20 kph. Se localiza a unos 1905 kilómetros al este/sureste de las islas de Sotavento, Antillas Menores.

También se vigila otra onda tropical emergiendo de las costas occidentales de África, que posee una probabilidad muy baja para su desarrollo en los próximos 2 días y de un 20% en los siguientes 7 días.

Por su posición geográfica, la institución explicó que mantiene un estricto seguimiento a ambos sistemas y recomendó a la población estar atenta a nuestros boletines oficiales.