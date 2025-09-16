Vaguada seguirá provocando aguaceros este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dijo que para las primeras horas del día se observan nublados que generan algunos aguaceros y tronadas debido a una vaguada que se acerca a al territorio, manteniendo la probabilidad de fuertes lluvias.

Estas precipitaciones estarán sobre las provincias La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

En el transcurso de la mañana, la entidad detalló que estas precipitaciones se moverán hacia otros poblados en el noreste y sureste del país.

Después del mediodía, el gran contenido de humedad en nuestra masa de aire se combinará con los efectos asociados al ciclo diurno, generando nublados acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Estas lluvias se esperan en las provincias San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Azua, San Juan, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, el Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Temperaturas

Indomet informó que la temperatura seguirá muy elevada debido a la época del año (verano) y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

En consecuencia, es importante que la población continúe hidratándose adecuadamente con líquidos, (preferiblemente agua), usar ropa ligera de colores claros y buscar lugares frescos y ventilados.

Además, exhortó a evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde y tener en cuenta, que los niños y las personas envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

Para el gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

La entidad agregó que se vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical central. Actualmente, presenta una probabilidad de un 60 % en las próximas 48 horas y 90% en los próximos 7 días para alcanzar la categoría de ciclón tropical.

También se vigila otra onda tropical emergiendo de las costas occidentales de África, que posee una probabilidad muy baja para su desarrollo en los próximos dos días y de un 20% en los siguientes 7 días.

Por su posición geográfica, detalló que mantiene un estricto seguimiento a este sistema y recomendó a la población estar atenta a sus boletines oficiales.