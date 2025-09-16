Foro provincial Duarte abordará desafíos e integración

Con un programa que coloca en primer plano la resiliencia ante el cambio climático, la economía solidaria y la integración regional, el Foro Provincial Duarte avanza hacia su realización este viernes 19 de septiembre en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana (UCNE).

En una reunión reciente, los alcaldes de Leonardo Santos, de Villa Riva y Noel Rafael Abreu Mora, del municipio de Pimentel, se sumaron a la mesa de trabajo y de consulta, para fortalecer una agenda que busca convertir a la provincia Duarte en un modelo de desarrollo sostenible y de colaboración intermunicipal.

En esta sesión de planificación, encabezada por la gobernadora civil y provincial de Duarte, Ana Xiomara Cortés, participaron integrantes de la Universidad Católica Nordestana y de la Oficina Técnica Regional del Ministerio de Hacienda y Economía, que forman parte del comité organizador de la iniciativa, que surgió del Foro del Nordeste, propuesto por director de Listín Diario, Miguel Franjul, acogido por la universidad y realizado el año pasado.

Tres paneles

El Foro Provincial Duarte se desarrollará en tres paneles de alto impacto. El primero: Resiliencia territorial frente a los efectos adversos del cambio climático, cuyo debate buscará gestionar y mitigar las vulnerabilidades climáticas con soluciones adaptativas, inclusivas y sostenibles que fortalezcan la resiliencia comunitaria.

Economía solidaria, innovación y agroindustria, es el tema del segundo panel. El mismo expondrá iniciativas que promuevan el desarrollo productivo y el emprendimiento local desde la perspectiva de la economía social y solidaria, fomentando innovación y nuevas cadenas de valor.

El tercer panel contempla la integración regional, sustentabilidad y ordenamiento territorial, con el cual, se plantea fortalecer la colaboración interinstitucional y la creación de una marca territorial unificada, que coloque al Nordeste como polo de desarrollo sostenible, con énfasis en movilidad, planificación ecológica y cohesión social.

La jornada, también incluirá la participación del Movimiento Popular Social con el tema “Voces desde el pueblo: La huelga como esperanza, rebeldía y justicia”, aportando la visión comunitaria al debate.

Un compromiso compartido

El foro regional Duarte, es la continuidad que se enmarca en la iniciativa de Listín Diario con el auspicio de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) del Foro Regional Nordeste realizado en el 2024, y representa una oportunidad para consolidar la cooperación entre municipios, instituciones y sociedad civil.

Los alcaldes presentes reafirmaron su disposición a trabajar de manera conjunta para impulsar proyectos de desarrollo territorial, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento económico.

Como seguimiento a los acuerdos del Foro del Nordeste, este año se han realizado foros provinciales en las demás provincias que componen la región, como son María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná. Con el provincial Duarte, se concluye la ronda de foros provinciales en la zona del nordeste.

Debaten crisis de agua y recursos naturales en Foro de Samaná Lea también