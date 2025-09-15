Este lunes seguirán las lluvias; mantienen alerta y vigilan onda tropical con potencial de ciclón

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes el pronóstico meteorológico la ocurrencia de ocasionales chubascos matutinos de corta duración en algunos poblados de las regiones noreste y suroeste del país.

Sin embargo, en la tarde y la noche, la humedad asociada al paso de una onda tropical con su mayor actividad de lluvias sobre el mar Caribe, además, de la incidencia indirecta de una vaguada en altura y los efectos locales, propios del territorio dominicano, provocarán precipitaciones de diferentes intensidades y frecuencias acompañadas de aisladas tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas lluvias se esperan sobre diferentes municipios de las provincias Hato Mayor, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, así como del Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña, Monte Cristi, Monte Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón entre otras cercanas.

Dichas lluvias, podrían extenderse paulatinamente hasta las primeras horas de la madrugada.

Provincias en alerta y aviso meteorológico

Indomet detalló que, debido a las lluvias caídas en algunas localidades y las pronosticadas, mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta meteorológica están Monseñor Nouel, El Seibo, Valverde, Dajabón, Elías Piña y La Altagracia, mientras que en aviso están La Vega, Santiago Rodríguez y Santiago.

TemperaturaS

La entidad agregó que la temperatura seguirá muy elevada debido a la época del año (verano) y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

En consecuencia, es importante que la población continúe hidratándose adecuadamente con líquidos, (preferiblemente agua), usar ropa ligera de colores claros y buscar lugares frescos y ventilados.

Además, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde y tener muy en cuenta, que los niños y las personas envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

onda tropical con posibilidad de formarse en ciclón

Indomet dijo que vigila el desarrollo y desplazamiento de una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical Central, la cual está provocando precipitaciones de diferentes intensidades, acompañadas de tormentas eléctricas desorganizadas.

Los pronósticos indican que durante las próximas 48 horas presenta un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico, mientras para los próximos 7 días, un 80 %. Por su posición geográfica y desplazamiento, dijo que da estricto seguimiento a este sistema meteorológico y recomendó estar atentos a sus boletines.