Destituyen a jefe de cirugía del Instituto Oncológico del Cibao por denunciar irregularidades

El cirujano oncólogo Juan Vila, quien laboraba en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, fue destituido luego de que denunciara ciertas irregularidades en la administración del centro, las cuales afectan a los pacientes que reciben servicios en ese centro de salud.

El especialista, quien hasta hace una semana era jefe de cirugía oncológica del instituto, manifestó que su cancelación se ejecutó sin ninguna justificación formal, señalando que las demandas realizadas son únicamente para mejorar el servicio que reciben los usuarios en la institución.

“Me cancelaron sin ninguna explicación formal, no se dio una razón, simplemente por una carta general y a mí me duele esa institución, no es por algo personal, solo quiero que funcione mejor cada día”, expresó Vila, indicando que la situación ha causado incertidumbre, provocando que algunos médicos se abstenga de realizar cirugías.

Denuncias

El galeno explicó que, el centro que funciona como un patronato sin fines de lucro, está siendo administrado de forma “personalista”, debido a que la dirección, integrada por un comité de tres miembros, tiene dos de estos cargos bajo el control del presidente.

“Él tiene dos cargos, él es presidente y tesorero del instituto, prácticamente tiene el control total y decide lo que se va hacer”, explicó Vila, tras señalar que no existe un comité operativo como debería tener una institución de este tipo.

Asimismo, advirtió que la dirección pretende privatizar algunos de los servicios ofrecidos por el centro, lo que afectaría considerablemente a los pacientes de escasos recursos.

Explicó que algunos servicios que anteriormente se ofrecían de manera común, como es el caso de la quimioterapia, realizadas en áreas compartidas, podrían pasar a ser privados, donde los pacientes deberán pagar la diferencia que no cubre el Seguro Nacional de Salud (Senasa), supuestamente como una forma de hacer más “eficiente” la institución.

Sin embargo, el cirujano oncólogo resaltó que la entidad pertenece a la Liga Dominicana contra el Cáncer, cuyo reglamento establece que los servicios deben ser accesibles para la prevención y el diagnóstico del cáncer, por lo que no se trata de un conflicto personal, sino de un problema institucional que afecta el compromiso social de la institución.

“Nuestro objetivo no es hacer daño, sino todo lo contrario, hacer que el instituto vuelva a la normalidad y a la legalidad”, apuntó.

El Instituto Oncológico Regional del Cibao maneja un volumen de pacientes muy alto, no solo oncológicos, debido a la cartelera de servicios que ofrece, los cuales van desde tomografías, mamografías, radiocirugías y otros tipos de análisis.

Asamblea

Ante esta situación, el Colegio Médico Dominicano (CMD), filial Santiago, convocó una asamblea general para conocer y discutir los detalles del caso, así como para tomar medidas que aseguren el funcionamiento de la institución dentro de las leyes.

“El doctor Vila es un cirujano oncólogo bastante reconocido en nuestra ciudad y nosotros como colegio médico recibimos su queja y la de otros médicos de esa situación que está pasando, por lo que nos reunimos para escuchar los reclamos de los médicos”, explicó Rafael Mirabal, presidente del CMD en Santiago.